В Улан-Удэ собака вновь напала на человека

На этот раз жертвой животного стала школьница



Как сообщили в Комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ, сегодня утром в столице Бурятии вновь зафиксирован случай нападения собаки на человека.

- В районе Комушки возле школы №50 собака сильно укусила одинадцатиклассницу в бедро. Девочка сейчас в ДРКБ, ее жизни ничего не угрожает, - сообщили в КГХ.



В комитете добавили, что напавшая собака была домашней. Ее хозяин уже известен. В ближайшее время чиновники приедут к нему домой, чтобы наложить штраф.



Напомним, вчера утром в ДНТ «Весна» в микрорайоне Забайкальский стая собак напала на 20-летнюю девушку, а также на 9-летнего мальчика. Пострадавших от укусов животных доставили в больницу. Девушка находится в тяжелом состоянии, она буквально



Участковый, прибывший на вызов в поселок, во время осмотра улиц увидел окровавленную собаку, которая при встрече кинулась на него. Полицейскому пришлось применить табельное оружие и подстрелить пса.



По факту вчерашнего нападения собак проверку начал Следственный комитет Бурятии. В ее ходе будут проанализированы сведения об исполнении муниципальных контрактов в сфере регулирования численности бездомных животных и исполнение заявок по отлову бродячих собак в микрорайоне, где произошло нападение на. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.



Фото: pixabay.com - В районе Комушки возле школы №50 собака сильно укусила одинадцатиклассницу в бедро. Девочка сейчас в ДРКБ, ее жизни ничего не угрожает, - сообщили в КГХ.В комитете добавили, что напавшая собака была домашней. Ее хозяин уже известен. В ближайшее время чиновники приедут к нему домой, чтобы наложить штраф.Напомним, вчера утром в ДНТ «Весна» в микрорайоне Забайкальский стая собак напала на 20-летнюю девушку, а также на 9-летнего мальчика. Пострадавших от укусов животных доставили в больницу. Девушка находится в тяжелом состоянии, она буквально изодрана агрессивными животными Участковый, прибывший на вызов в поселок, во время осмотра улиц увидел окровавленную собаку, которая при встрече кинулась на него. Полицейскому пришлось применить табельное оружие и подстрелить пса.По факту вчерашнего нападения собак проверку начал Следственный комитет Бурятии. В ее ходе будут проанализированы сведения об исполнении муниципальных контрактов в сфере регулирования численности бездомных животных и исполнение заявок по отлову бродячих собак в микрорайоне, где произошло нападение на. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.Фото: pixabay.com