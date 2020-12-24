В Улан-Удэ пьяница устроил пожар в доме

Мужчина ушел пить с соседом и забыл выключить чайник





Вечером 23 декабря в Улан-Удэ произошел пожар в 8-квартирном двухэтажном жилом доме по ул. Бограда. На момент прибытия первого подразделения огнеборцев квартира на втором этаже была наполнена дымом. 15 человек, в том числе один ребенок, эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных.

Чтобы полностью ликвидировать возгорание, потребовалось около 20 минут. С огнем боролись 18 пожарных и 6 единиц техники.В результате пожара повреждено помещение кухни на площади 10 кв.м. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.«На момент возгорания собственник находился в соседней квартире, распивая спиртные напитки. С его слов, он оставил чайник на электрической плите и забыл. Хозяину квартиры за нарушение противопожарного режима грозит административный штраф в размере от четырех до пяти тысяч рублей»,- рассказали в МЧС Бурятии.Как сообщили соседи, годом ранее в этой же квартире произошел похожий пожар. Тогда ликвидировать возгорание удалось силами жильцов дома.Фото: МЧС Бурятии