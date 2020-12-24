В Улан-Удэ поймали находящегося в розыске москвича

Пьяный мужчина привлек внимание росгвардейцев





Накануне ночью в центре Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии обратили внимание на пьяного мужчину, который вышел из магазина.

При проверке документов выяснилось, что гражданин находится в федеральном розыске. Мужчина в Московской области был осужден за незаконный оборот наркотиков, а после приезда в Улан-Удэ нарушил требования условно-досрочного освобождения и не встал на учет в органах исполнения наказаний.Росгвардейцы доставили 36-летнего мужчину в полицию для передачи инициатору розыска.Фото: Росгвардия Бурятии