В Бурятии семья с шестью детьми осталась без крыши над головой

Пожар уничтожил их дом





23 декабря в селе Хорга Еравнинского района произошел пожар в квартире двухквартирного жилого дома. На момент прибытия огнеборцев горела одна из квартир, пристроенная к ней веранда, а также крыша второй квартиры.

На ликвидацию огня пожарным потребовалось больше часа. В результате огонь уничтожил веранду, выгорела одна квартира, повреждена крыша второй.«Столь разрушительные последствия пожара обусловлены поздним обнаружением возгорания. Жильцы размещены у родственников, в том числе многодетная семья, воспитывающая 6 детей», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Причина пожара устанавливается. Вероятно, ею могло стать короткое замыкание электропроводки на веранде.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС