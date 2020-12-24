В Улан-Удэ зарегистрирован еще один случай нападения собак на ребенка

К счастью, на этот раз девочка не пострадала



Как сообщили в Комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ, инцидент произошел в 11 часов утра на ул. Вербная в 106-м микрорайоне.

- Стая собак пыталась напасть на девочку. Соседи и прохожие на машинах отогнали собак. На месте утром уже отработала полиция, КГХ и другие ведомства. Девочка не пострадала, - рассказали в комитете.



Напомним, вчера утром в ДНТ «Весна» в микрорайоне Забайкальский стая собак напала на 20-летнюю девушку, а также на 9-летнего мальчика. Пострадавших от укусов животных доставили в больницу. Девушка находится



А сегодня утром в районе Комушки возле школы №50



В связи с участившимися нападениями собак на людей в мэрии Улан-Удэ создали



Фото: «Номер один» - Стая собак пыталась напасть на девочку. Соседи и прохожие на машинах отогнали собак. На месте утром уже отработала полиция, КГХ и другие ведомства. Девочка не пострадала, - рассказали в комитете.Напомним, вчера утром в ДНТ «Весна» в микрорайоне Забайкальский стая собак напала на 20-летнюю девушку, а также на 9-летнего мальчика. Пострадавших от укусов животных доставили в больницу. Девушка находится в тяжелом состоянии , она буквально изодрана агрессивными животными.А сегодня утром в районе Комушки возле школы №50 алабай покусал одинадцатиклассницу . Владелец этого животного уже установлен.В связи с участившимися нападениями собак на людей в мэрии Улан-Удэ создали 15 мобильных групп , которые проведут рейды по городу. У них две задачи – выявлять стаи собак и направить фирму, которая занимается отловом, а также усилить контроль за содержанием собак. Нерадивых хозяев будут штрафовать.Фото: «Номер один»