В Улан-Удэ пьяный водитель школьного автобуса попал в ДТП

Разбирательством происшествия занялся Следственный комитет





Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку по факту ДТП со школьным автобусом, случившемся 23 декабря на ул. 40 лет Победы в Улан-Удэ.

«Водитель школьного автобуса «ГАЗель», осуществляя перевозку детей, не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. В ходе проведенного медицинского освидетельствования установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП несовершеннолетние пассажиры не пострадали, однако предоставляемые детям транспортные услуги, выполняемые пьяным водителем, в других обычных условиях при дорожном происшествии могли привести к тяжким последствиям», - рассказали в пресс-службе ведомства.В ходе проверки следователи установят все обстоятельства происшествия и дадут правовую оценку действиям водителя и лиц, допустивших пьяного водителя к управлению автобусом.Фото: «Номер один»