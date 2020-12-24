В Бурятии наказание настигло преступника спустя 15 лет

Мужчина ограбил ювелирный магазин в 2005 году и с тех пор находился в бегах





В Бурятии вступил в силу приговор в отношении жителя Муйского района. Еще в 2005 году в поселке Таксимо обвиняемый с подельниками напал на ювелирный магазин и, применив к продавцу насилие, похитил ювелирные изделия из золота на сумму 1,9 миллиона рублей.

Подельников мужчины задержали и судили, а сам он с тех пор находился в розыске и был пойман лишь недавно. Районный суд признал его виновным и приговорил к 6 годам лишения свободы в колонии особого режима. Осужденный посчитал приговор слишком суровым и обжаловал его.В своей жалобе мужчина указал, что от следствия и суда не скрывался, проживал по известному следствию адресу, а уголовное дело в отношении него было приостановлено на длительный срок по неустановленным обстоятельствам.«Судом апелляционной инстанции доводы жалобы осужденного о том, что он от органов предварительного следствия и суда не скрывался, отвергнуты. Наказание назначено с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления и данных о его личности. Судебная коллегия по уголовным делам не нашла оснований для смягчения наказания, поскольку наказание является справедливым и соразмерным содеянному», - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.Фото: pixabay.com