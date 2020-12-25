В Бурятии женщина пострадала при столкновении двух «Тойот»

Один из водителей ранее был лишен прав
ДТП произошло утром 24 декабря в поселке Таксимо Муйского района. 54-летний водитель автомобиля «Тойота Ист» совершил столкновение с автомобилем «Тойот Виш».
В результате аварии травмы различной степени тяжести получила 44-летняя пассажирка «Иста». Женщину госпитализировали.
Как сообщили в ГИБДД Бурятии, у 21-летнего водителя «Тойоты Виш» не было прав – он лишился их в феврале этого года.
Фото: ГИБДД Бурятии
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