25.12.2020
В Бурятии женщина пострадала при столкновении двух «Тойот»

В Бурятии женщина пострадала при столкновении двух «Тойот»

Один из водителей ранее был лишен прав

ДТП произошло утром 24 декабря в поселке Таксимо Муйского района. 54-летний водитель автомобиля «Тойота Ист» совершил столкновение с автомобилем «Тойот Виш».

В результате аварии травмы различной степени тяжести получила 44-летняя пассажирка «Иста». Женщину госпитализировали.

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, у 21-летнего водителя «Тойоты Виш» не было прав – он лишился их в феврале этого года.

Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП
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