В Бурятии стоматолог сломал женщине челюсть

Пенсионерка оказывала стоматологические услуги без лицензии





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 67-летней жительницы Гусиноозерска, обвиняемой по ч. 1 ст. 235 УК РФ (незаконное осуществление медицинской деятельности).

«В декабре 2019 года женщина в одном из стоматологических кабинетов Гусиноозерска, не имея лицензии на оказание стоматологических услуг, проводила операцию по удалению зуба местной жительнице. В результате ее небрежности потерпевшей причинен вред здоровью средней тяжести – открытый перелом нижней челюсти», - сообщили в прокуратуре Бурятии.Суд признал женщину виновной и приговорил к штрафу в размере 15 тыс. рублей. Также подсудимая возместила потерпевшей причиненный вред в размере 50 тысяч рублей.Фото: pixabay.com