В Улан-Удэ работников сотовой компании осудили за слив данных о клиентке

Неизвестного гражданина интересовала информация об истории звонков женщины





Советский районный суд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении начальника офиса продаж одной из сотовых компаний и старшего смены этого же офиса. Их обвиняли по ч. 2 ст. 183 УК РФ (незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну) и ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации).

Как следует из материалов дела, в один из дней к начальнику офиса продаж обратился знакомый, действующий в интересах неустановленного лица, с просьбой предоставить историю звонков одной из клиенток. Тот, несмотря на то, что запрашиваемая информация является коммерческой тайной и ее передача третьим лицам запрещена, из дружеских побуждений согласился.Начальник позвонил старшему смены, попросил его найти в базе нужную информацию, сфотографировать и переслать ему. При этом босс предупредил подчиненного, что данные уйдут «налево», но его это не смутило.На суде оба подсудимых полностью признали вину и просили рассмотреть дело в особом порядке. Суд, с учетом ряда смягчающих обстоятельств, приговорил их к 1 году 7 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года каждому, сообщили в прокуратуре Бурятии.Фото: pixabay.com