В Бурятии сгорел магазин

Причиной пожара стало короткое замыкание
24 декабря в селе Кокорино Иволгинского района произошел пожар в одноэтажном здании продовольственного магазина. На момент прибытия огнеборцев строение, обшитое металлопрофилем, горело изнутри.
На ликвидацию возгорания потребовалось около 20 минут. В результате пожара здание магазина выгорело изнутри на площади 80 кв м. Причиной возгорания, предположительно, стало короткое замыкание электрооборудования, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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