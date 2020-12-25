В Бурятии сгорел магазин

Причиной пожара стало короткое замыкание





24 декабря в селе Кокорино Иволгинского района произошел пожар в одноэтажном здании продовольственного магазина. На момент прибытия огнеборцев строение, обшитое металлопрофилем, горело изнутри.







На ликвидацию возгорания потребовалось около 20 минут. В результате пожара здание магазина выгорело изнутри на площади 80 кв м. Причиной возгорания, предположительно, стало короткое замыкание электрооборудования, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.





Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС