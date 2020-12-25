Житель Улан-Удэ зарезал сожительницу в ходе ссоры





1 мая Иванов возвращался домой из гостей вместе с гражданской женой Петровой. К тому моменту они были уже порядком пьяны. По дороге между ними произошла ссора из-за давних обид. По словам Иванова, сожительница наговорила ему много оскорбительных слов. В подъезде дома женщина набросилась на него и поцарапала лицо, мужчина не стерпел обиды, достал из кармана джинсов кухонный нож, который всегда носил с собой для самообороны, и нанес пять ударов подруге в грудь и живот.

Суд также взыскал с осужденного в доход государства процессуальные издержки в виде 16 650 рублей.





Фамилии героев изменены.



Раненая не сказала ни слова. Он занес ее в квартиру и положил на пол. Нож зачем-то спрятал в матрац и вызвал скорую. Петрову доставили в БСМП, но спасти ей жизнь медики не смогли. Вскоре домой к подозреваемому прибыли полицейские.На следствии Иванов признался, что убивать подругу не хотел, потому что очень ее любил. Если бы он был трезв, то трагедии не произошло бы. «Я просто хотел ее успокоить, не соображал, что делаю», - сказал он следователю.Погребением убитой занимался ее законный муж, с ним потерпевшая не жила уже несколько лет. У супругов было пятеро совместных детей, при расставании старшие дети остались жить с отцом, а двое младших - с матерью. Однако спустя некоторое время женщину лишили родительских прав, детей отобрали и отправили в детский дом. На суде отец признался, что не знает, в каком учреждении сейчас проживают его младшие дети.- Суд признал обвиняемого виновным в убийстве и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, - сообщила старший помощник прокурора Октябрьского района Улан-Удэ Ольга Молчанова.Фото: pixabay.com