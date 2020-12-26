Жителей Бурятии просят помочь земляку, попавшему в беду в Южной Корее

23-летний парень упал с высоты третьего этажа, на его лечение требуются миллионы



Уже несколько лет Южная Корея пользуется популярностью и манит жителей Бурятии. Кто-то посещает страну для получения образования, кто-то просто из любви к корейской культуре. Но самая частая причина – желание заработать деньги. Нередко молодые люди, игнорируя требования о наличии трудовой визы, уезжают в Корею и находят работу. К несчастью, в их планы не входят чрезвычайные ситуации, из которых потом придется выручать юных путешественников их близким.



Трагедия в чужой стране



На прошлой неделе в социальных сетях улан-удэнка подняла тревогу – ее дядя попал в реанимацию в корейском городе Инчхон. 23-летний Владислав Корепанов около полутора лет назад уехал в Корею на заработки, как и большинство других жителей республики. Так вышло, что в ночь с 13 на 14 декабря он упал с высоты третьего этажа. Парню нужна срочная дорогостоящая операция. Состояние тяжелое: улан-удэнца доставили в больницу с множеством травм и разбитой головой. Чудо случилось на день рождения Владислава – пролежав два дня в коме, 16 декабря молодой человек пришел в сознание и смог говорить.



Как рассказывает Вероника Замбалова, сестра пострадавшего, даже семья еще не знает, что именно случилось, и это предстоит выяснить экспертам. В связи с тем, что Владислав находится в Южной Корее, информацию передают через третьих лиц и с задержкой. Веронике сначала позвонила девушка молодого человека, но из-за шока не могла ничего сказать. Уже потом перезвонила ее старшая сестра и коротко объяснила, что парень попал в реанимацию.



- Мы знаем только то, что он выпал из окна, упал на машину – весь удар пришелся на голову. Сразу случилось кровоизлияние в мозг, его увезли в больницу и сделали трепанацию черепа. Спустя двое суток он вышел из комы, – рассказывает Вероника. – Маленько ответил на вопросы: то есть понимает более-менее.



По словам врачей, у Владислава – частичная потеря памяти. Придя в себя, молодой парень сильно просился домой, но не помнил, где его дом.



- У него началась истерика: «Домой хочу, домой!». Его спрашивают: «А куда домой ты просишься?». Но здесь уже не мог ответить: не помнит, где в России он живет, –рассказывает Вероника.



Пятипроцентная вероятность



Для проведения операции корейская больница требует около 1,5 млн рублей, отдельные средства уходят на содержание пациента в больнице. Одна только капельница для интенсивного лечения стоит порядка 2000 долларов. Вся оплата легла на плечи семьи, так как у молодого человека просрочена медицинская страховка. Сбором средств на операцию сейчас занимается племянница Яна Замбалова.



Его девушке сказали, что вероятность 5% того, что он проснется, и 5% – что очнется и не останется овощем. Прогнозы были очень плохие. Но, как видите, дай бог, он очнулся. Сейчас самое главное – интенсивное лечение, – делится Вероника Замбалова.



Возник насущный вопрос: как избежать подобной ситуации?



Поездки жителей республики прокомментировала представитель Министерства иностранных дел в городе Улан-Удэ Александра Пономарева. Как она отмечает, для Бурятии очень характерна тема поездок жителей региона в Корею на заработки и, к сожалению, эта она не нова. По этому поводу МИД уже неоднократно давал соответствующие комментарии, в частности, о том, что нельзя использовать режим безвизовых поездок в Корею для осуществления трудовой деятельности.



- К сожалению, это никого не останавливает для такого рода поездок. Жители Бурятии продолжают снова и снова выезжать в эту страну как туристы, впоследствии там остаются и проживают иногда годами, – рассказывает Александра Пономарева. – Мы о таких гражданах узнаем только тогда, когда с ними случаются какого-либо рода инциденты: несчастные случаи, требующие медицинского вмешательства, ДТП с тяжелыми травмами, повлекшими дорогостоящее медицинское подключение, обострение хронических заболеваний и другие инциденты. К сожалению, нередки и летальные исходы.



По словам Александры, в МИД часто приходят вопросы от жителей, что делать, если человек попал в медучреждение, находясь в Корее, и на какую поддержку можно рассчитывать. Дело в том, что покрытие расходов за медицинское обслуживание за рубежом граждан РФ происходит в соответствии с договором об оказании медицинских услуг, договором добровольного страхования – требования прописаны в федеральном законе о порядке выезда из РФ и въезда в страну.



- О такого рода ситуациях нужно позаботиться заранее. Перед выездом за рубеж, в частности в Корею, нужно оформить медицинскую страховку и все нюансы уточнить у страховой компании, а именно: будут ли производиться выплаты за медицинские услуги непосредственно за рубежом или будут ли возмещаться расходы по возвращению застрахованных граждан на территорию РФ. В случае если у человека медицинская страховка отсутствует, то абсолютно все расходы за медицинское обслуживание, включая экстренную и неотложную медпомощь, несут сами граждане или заинтересованные лица, то есть родственники, друзья, знакомые, – объясняет Александра. – В связи с этим часто можно увидеть в СМИ и социальных сетях такого рода призывы о сборе средств на лечение россиян из Бурятии.



На свой страх и риск



Стоит помнить, что в Корее большинство клиник – частные, соответственно, они устанавливают свои правила и расценки. Лечение в Корее очень дорогостоящее, в связи с чем и возникают такие тяжелые ситуации.



Александра Пономарева поясняет, что, как правило, отсутствие у россиян страховки связано с тем, что в большинстве случаев они находятся в Корее нелегально. Между Кореей и РФ существует межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований с 2013 года. В нем четко прописано, что въезжать в Корею без виз могут только граждане в качестве туристов, без намерений осуществлять трудовую деятельность, получать образование, а также проживать в стране.



- Максимальный единовременный срок пребывания не должен превышать 60 дней. Все, кто находятся в Корее, въезжая без виз свыше этого срока, и все, кто, въезжая без виз, работают, нарушают миграционный режим, – отмечает Александра Пономарева.



Срок действия медицинской страховки рассчитан на период легального пребывания в стране. В связи с этим нахождение в другой стране выше указанного количества дней несет в себе много рисков. Кроме того, в этом году из-за коронавируса Южная Корея приостановила действие соглашения безвизового режима.



- В этом году мы помогали нескольким нашим россиянам, которым потребовалось въехать в Корею – они получали краткосрочные визы при нашей поддержке, а ситуации были связаны с тем, что их родственники в Корее, находившиеся на нелегальном положении, попали в сложную ситуацию. Например, было ДТП и требовалась поддержка, длительный уход, сиделка в корейском медучреждении. Прорабатывалась ситуация, чтобы родственники выехали. Также, к сожалению, произошло несколько случаев смерти. Наши россияне в Корее попали в больницу, скончались, соответственно, родственникам требовалось въехать в страну, чтобы забрать останки или вывести прах, – вспоминает Александра Пономарева.



Как отмечает представитель МИД, проблемы могут возникнуть и в случае обнаружения миграционными службами Кореи нелегальных россиян. Рано или поздно их выявляют, помещают в миграционные изоляторы и рассматривают вопрос о депортации с закрытием въезда. А родственники в России, потеряв связь с близкими, начинают бить тревогу. В таких ситуациях за информацией можно обратиться в МИД РФ.



- У нас есть возможность через посольство России – это относится и к другим странам, не только к Корее – выяснить достоверную информацию, что случилось с родственниками за границей, – поясняет Александра.



В любом случае понятно, что жители Бурятии уезжают в Корею на свой страх и риск не от хорошей жизни. Однако иногда это приводит к печальному итогу. Случай с Владиславом Корепановым далеко не первый. В Бурятии уже не раз собирали деньги на застрявших в корейских больницах земляков. Поэтому, прежде чем отправиться на заработки в другую страну, нужно, во-первых, хорошенько подумать, во-вторых – делать это по закону.



На сегодня Владиславу уже сделали МРТ, а также диагностику сердца, рассказывает в социальных сетях его племянница Яна. Девушка занимается сбором средств и постоянно ведет отчет по финансам. До операции осталось несколько дней, а собрать еще нужно около 500 тыс. рублей.



- Нормализовалась температура тела. Состояние осознанности нестабильное, несет бред, но есть просветы в памяти, – пишет Яна.



Помочь улан-удэнцу Владиславу Корепанову можно по следующим реквизитам:



Тинькофф:

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Замбалова Яна Руслановна

YANA ZAMBALOVA



Эржена Мансорунова, «Номер один».