Жители Бурятии вымогали деньги у водолазов из Росгвардии

Рэкетиров нейтрализовали сотрудники ФСБ





В Бурятии состоялся суд над двумя жителями Северобайкальска, обвиняемых в нескольких эпизодах вымогательства, совершенных группой лиц с применением насилия. Расследованием уголовного дела занимались сотрудники ФСБ.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ Бурятии, мужчины занимались «систематическим вымогательством денежных средств и иного личного имущества у военнослужащих 31-го учебного морского отряда Войск национальной гвардии России и гражданских лиц».«Сотрудникам военной контрразведки и взаимодействующим органам потребовалось выполнить значительный объем работы и добыть неопровержимые доказательства виновности обвиняемых, которые суд счел надлежащими и исчерпывающими для вынесения обвинительных приговоров», - уточнили в спецслужбе.Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчин виновными. Один из них получил 6,5 лет колонии общего режима, другой – 8 лет колонии строгого режима.31-й учебный морской отряд войск национальной гвардии России занимается обучением и переподготовкой специалистов военно-морских специальностей (командиров катеров, корабельных специалистов и водолазов) морских подразделений Росгвардии.Фото: скриншот видео «Вести 24»