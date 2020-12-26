Улан-удэнка срубила ёлку прямо в парке Юбилейный

Дирекция по паркам культуры и отдыха столицы обратится в полицию



Как сообщили в пресс-службе мэрии, женщину, предположительно срубившую елку в парке Юбилейный, запечатлели на видео неравнодушные горожане. После того, как елка была срублена, злоумышленница направилась в сторону дома №42 по улице Жердева.



«Дирекция по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ подает заявление в полицию», - сообщили в мэрии.



Напомним, 20 декабря во всех трех районавх Улан-Удэ открылись 8 елочных базаровОни будут работать до 31 декабря в будние и выходные дни с 10.00 до 20.00. Средняя цена новогодней сосны составит 500 рублей.



Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству провел аукцион на право размещения нестационарных торговых объектов по реализации хвойных деревьев. По его итогам с победителями были заключены договоры на места.



Кроме того, горожане могут приобрести сосну к Новому году в МБУ «Городское лесничество». Деревья берут с мест санитарных вырубок и противопожарных разрывов, заверили в мэрии. Цена сосны будет варьироваться в зависимости от длины дерева и составит от 367 до 672 рублей.



Между тем, как сообщает Республиканское агентство лесного хозяйства, незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей, на должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 200 до 500 тысяч рублей. В случае, если ущерб, причиненный лесному фонду, составляет более 5000 рублей – нарушителю грозит уголовная ответственность.



Фото: pixabay.com

