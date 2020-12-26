В Бурятии женщина лишилась денег из-за сбоя банкомата

Полиция возбудила уголовное дело



23 декабря в полицию Закаменского района с заявлением о краже денежных средств обратилась 44-летняя местная жительница, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Следствием установлено, что женщина хотела снять деньги в банкомате, расположенном в одном из торговых центров. Она ввела пин-код и запросила нужную сумму. Однако произошел технический сбой и средства не были выданы сразу. Женщина, не убедившись в правильном завершении операции, подумала, что банкомат неисправен и вышла из торгового центра. Через несколько секунд банкомат выдал 10 тысяч рублей.



Следующий клиент – 27-летний молодой человек, обнаружив в приемнике купюр денежные средства забрал их себе, воспользовался банкоматом и покинул место происшествия.



Отметим, злоумышленник не судим, официально не трудоустроен.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводится расследование.



Полицейские призывают граждан быть бдительными и не оставлять без присмотра ценные вещи. Если вы нашли на улице или в помещении забытые кошельки, телефоны или иные ценности, необходимо передать находку представителям службы безопасности, администрации или обратиться в полицию.



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