В Бурятии женщина лишилась денег из-за сбоя банкомата

Полиция возбудила уголовное дело
23 декабря в полицию Закаменского района с заявлением о краже денежных средств обратилась 44-летняя местная жительница, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Следствием установлено, что женщина хотела снять деньги в банкомате, расположенном в одном из торговых центров. Она ввела пин-код и запросила нужную сумму. Однако произошел технический сбой и средства не были выданы сразу. Женщина, не убедившись в правильном завершении операции, подумала, что банкомат неисправен и вышла из торгового центра. Через несколько секунд банкомат выдал 10 тысяч рублей.
Следующий клиент – 27-летний молодой человек, обнаружив в приемнике купюр денежные средства забрал их себе, воспользовался банкоматом и покинул место происшествия.
Отметим, злоумышленник не судим, официально не трудоустроен.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводится расследование.
Полицейские призывают граждан быть бдительными и не оставлять без присмотра ценные вещи. Если вы нашли на улице или в помещении забытые кошельки, телефоны или иные ценности, необходимо передать находку представителям службы безопасности, администрации или обратиться в полицию.
Фото: pixabay.com
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