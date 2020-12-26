В Бурятии прокуратура наказала скупщиков леса

Предприниматели не соблюдали новые правила экологические правила



Прокуратура Кижингинского района проверила соблюдение законодательства в деятельности пунктов приема и отгрузки древесины.



Установлено, что на одном из пунктов в нарушение Закона Республики Бурятия «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Республики Бурятия» ответственными лицами в книгу учета принятой и отгруженной древесины не вносились сведения о действиях с древесиной.



На другом пункте отсутствовали книга учета принятой и отгруженной древесины, документов, подтверждающих право на земельный участок, на котором расположен пункт приема и отгрузки древесины, а также документы, подтверждающие прием, хранение, переработку, отгрузку и происхождение древесины.



Кроме того, выявлено, что на указанных лесоприемных пунктах в нарушение природоохранного законодательства не оборудовано место накопления отходов переработки древесины. Отходы размещены на несанкционированных местах навалом на почву.



Напомним, недавние изменения в республиканское законодательство предписывают предпринимателям хранить опилки только на специальных площадках и не более 11 месяцев. Таким образом, в республике появились первые «жертвы» этого закона. К слову, виновным предпринимателям назначены штрафы.



Фото: «Номер один»

