В Бурятии почтовый вор поживился деньгами и лотерейными билетами

Преступник сознался в содеянном, когда его обвинили по другому делу



Прокуратура Тункинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении неоднократно судимого 61-летнего жителя Иркутской области. Он признан виновным краже, совершенной с незаконным проникновением в помещение с причинением значительного ущерба.



Мужчина добровольно сообщил о совершении им кражи из почтового отделения при его задержании по обвинению в совершении другого преступления.



Установлено, что в ночное время, орудуя плоскогубцами и гвоздодером, он незаконно проник в помещение отделения почтовой связи в Тункинском районе.



На месте преступления злоумышленник взломал сейф и похитил из него денежные средства, лотерейные билеты, продукты питания и непродовольственные товары, принадлежащие АО «Почта России», а также кошелек работницы почты с деньгами и украшениями.



Ранее указанное лицо уже совершало аналогичное деяние.



Суд с учетом имеющихся судимостей назначил виновному наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Фото: pixabay.com

