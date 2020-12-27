В Бурятии пожар унес жизни двух человек

Их тела нашли во время разбора завалов



25 декабря на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о том, что в селе Гарам Еравнинского района горел бревенчатый 4-х квартирный жилой дом. На момент прибытия огнеборцев 16-го Еравнинского отряда ГПС РБ шел дым из окон. За 34 минуты пожар был ликвидирован. В результате пожара выгорела квартира изнутри, произошло обрушение кровли на площади 40 кв.м.



"26 декабря, в ходе разбора и проливки пожара, под обрушившимися конструкциями обнаружены двое погибших. По данному факту проводится проверка, устанавливаются причина пожара и обстоятельства произошедшего", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.



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