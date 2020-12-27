Житель Улан-Удэ поплатился здоровьем за переход дороги в неположенном месте

С тяжелыми травмами пострадавшего увезли в больницу



ДТП с пострадавшим пешеходом произошло на ул. Гагарина в Улан-Удэ 26 декабря около 15.10. Водитель "Тойоты", следуя по ул. Гагарина, вне зоны пешеходного перехода сбил пешехода.



"В результате ДТП мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и открытым переломом предплечья слева госпитализировали в РКБ им. Семашко", - сообщается в оперативной сводке по городу Улан-Удэ.



Фото: "Номер один"

