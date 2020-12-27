Житель Улан-Удэ поплатился здоровьем за переход дороги в неположенном месте

С тяжелыми травмами пострадавшего увезли в больницу
ДТП с пострадавшим пешеходом произошло на ул. Гагарина в Улан-Удэ 26 декабря около 15.10. Водитель "Тойоты", следуя по ул. Гагарина, вне зоны пешеходного перехода сбил пешехода.
"В результате ДТП мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и открытым переломом предплечья слева госпитализировали в РКБ им. Семашко", - сообщается в оперативной сводке по городу Улан-Удэ.
Фото: "Номер один"
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