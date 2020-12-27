Жительница Бурятии обворовала пьяного гостя

Проснувшись утром, мужчина не обнаружил ни хозяев дома, ни имущества и обратился в полицию



Заявление о краже поступило в полицию Кабанского района 24 декабря от 50-летнего жителя Заиграевского района. Следствием установлено, что житель с. Новая Курба приехал к родственникам в с. Кабанск. Гуляя по селу он познакомился с мужчиной и пошел к нему для распития спиртного. В застолье также принимала участие 47-летняя сожительница хозяина дома. Когда гость уснул, она похитила у него из кармана куртки денежные средства и сотовый телефон. Ущерб составил более10 тысяч рублей.



"Мужчина, проснувшись утром не обнаружил ни хозяев дома, ни имущества и обратился в полицию. Сотрудниками уголовного розыска районного отдела полиции злоумышленница задержана. Часть денег она потратила на покупку спиртного. Сотовый телефон и три тысячи рублей изъяты полицейскими. Возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Фото: "Номер один"

