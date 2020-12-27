Пострадавшую от нападения собак улан-удэнку будут лечить в Москве

В Бурятию приехал врач-хирург и врач-реаниматолог Института хирургии им. А.В Вишневского



25 декабря состоялась телеконсультация по вопросам организации дальнейшего оказания медицинской помощи 20-летней пострадавшей девушке с ведущими специалистами ФГБУ "НМИЦ Хирургии им. А.В Вишневского" Минздрава России во главе с руководителем, академиком РАН, главным хирургом Минздрава России Амираном Ревишвили при участии медицинских работников Республиканской клинической больницы им. Н.А Семашко. По словам Амирана Ревишвили, бурятские медики проводят все необходимые лечебно-диагностические мероприятия по данной пациентке.



26 декабря в Бурятию прибыл врач-хирург и врач-реаниматолог Института хирургии им. А.В Вишневского для оказания полноценной консультации на месте и определения дальнейших тактик и сроков эвакуации пациентки в Москву.



"Отметим, что НМИЦ Хирургии им. А.В Вишневского готов принять девушку и провести дальнейшее лечение. Также содействие готов оказать и Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко. Со стороны Правительства Республики Бурятия планируется выделение 5,5 млн. рублей из средств республиканского бюджета для транспортировки пострадавшей спец бортом в Москву. Авиаперевозка пациентки будет осуществлена после стабилизации ее состояния здоровья с соблюдением всех мер безопасности", - сообщили в пресс-службе Минздрава Бурятии.



Ситуация находится на личном контроле главы Республики Бурятия Алексея Цыденова и министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко.



Напомним, 23 декабря утром в ДНТ «Весна» в микрорайоне Забайкальский



Участковый, прибывший на вызов в поселок, во время осмотра улиц увидел окровавленную собаку, которая при встрече кинулась на него. Полицейскому пришлось



По факту нападения собак

25 декабря состоялась телеконсультация по вопросам организации дальнейшего оказания медицинской помощи 20-летней пострадавшей девушке с ведущими специалистами ФГБУ "НМИЦ Хирургии им. А.В Вишневского" Минздрава России во главе с руководителем, академиком РАН, главным хирургом Минздрава России Амираном Ревишвили при участии медицинских работников Республиканской клинической больницы им. Н.А Семашко. По словам Амирана Ревишвили, бурятские медики проводят все необходимые лечебно-диагностические мероприятия по данной пациентке.26 декабря в Бурятию прибыл врач-хирург и врач-реаниматолог Института хирургии им. А.В Вишневского для оказания полноценной консультации на месте и определения дальнейших тактик и сроков эвакуации пациентки в Москву."Отметим, что НМИЦ Хирургии им. А.В Вишневского готов принять девушку и провести дальнейшее лечение. Также содействие готов оказать и Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко. Со стороны Правительства Республики Бурятия планируется выделение 5,5 млн. рублей из средств республиканского бюджета для транспортировки пострадавшей спец бортом в Москву. Авиаперевозка пациентки будет осуществлена после стабилизации ее состояния здоровья с соблюдением всех мер безопасности", - сообщили в пресс-службе Минздрава Бурятии.Ситуация находится на личном контроле главы Республики Бурятия Алексея Цыденова и министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко.Напомним, 23 декабря утром в ДНТ «Весна» в микрорайоне Забайкальский стая собак напала на 20-летнюю девушку, а также на 9-летнего мальчика. Пострадавших от укусов животных доставили в больницу.Участковый, прибывший на вызов в поселок, во время осмотра улиц увидел окровавленную собаку, которая при встрече кинулась на него. Полицейскому пришлось применить табельное оружие и ранить пса. Животное увезли подоспевшие ветеринары, которые проведут необходимые исследования в отношении собаки.По факту нападения собак проверку начал Следственный комитет Бурятии. В ее ходе будут проанализированы сведения об исполнении муниципальных контрактов в сфере регулирования численности бездомных животных и исполнение заявок по отлову бродячих собак в микрорайоне, где произошло нападение на. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.