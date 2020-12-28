В Бурятии перевернулись грузовик и внедорожник

Водитель грузовика был пьян, а водитель джипа просто не справился с управлением





Череда ДТП произошла в минувшие выходные в Бурятии. Так, в субботу ночью в Хоринском районе 21-летний водитель автомашины «Ниссан Атлас», следую из села Алан в направлении Хоринска, не справился с управлением, вылетел с дороги и перевернулся. В результате аварии молодой человек получил травмы и был госпитализирован. Как сообщили в ДТП Бурятии, водитель не имел прав и был пьян.

В Улан-Удэ 44-летняя женщина на «Тойоте Алион» также не справилась с управлением и слетела с проезжей части дороги. Эта авария произошла поздним вечером в районе станции Медведчиково. Травмированную женщину госпитализировали.





В Тарбагатайском районе 42-летний водитель «Тойоты Лэнд Крузер» вблизи села Хандагатай не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получила 29-летняя пассажирка внедорожника. Ее отвезли в больницу.Фото: ГИБДД Бурятии