В Улан-Удэ вооруженный ножом и метлой разбойник напал на подростков

Злоумышленник отобрал у несовершеннолетних телефон





Железнодорожный суд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого в разбое.

Как следует из материалов дела, в июне 2020 года пьяный мужчина через незапертую дверь вошел в чужую комнату, вооружился найденным там кухонным ножом и напал на двух несовершеннолетних – парня и девушку. Угрожая убийством, подсудимый размахивал ножом перед несовершеннолетними, после чего схватил телефон с зарядным устройством и скрылся.Парень и девушка догнали злоумышленника в подъезде и потребовали вернуть похищенное. В ответ мужчина, в руке которого все еще находился нож, дополнительно вооружился стоявшей в подъезде метлой. Размахивая ножом и метлой перед подростками, он вновь пригрозил убить их, после чего убежал. Потерпевшие обратились в полицию и вскоре разбойника задержали.На суде мужчина заявил, что виной всему стал алкоголь, поскольку «в трезвом состоянии для него такое поведение неприемлемо».С учетом признания вины, раскаяния и добровольное возмещение ущерба подсудимого приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда.Фото: pixabay.com