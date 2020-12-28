Житель Улан-Удэ рассчитался в магазине по чужой карте

Полиция просит помочь найти злоумышленника





В Улан-Удэ полицейские разыскивают мужчину, который днем 20 декабря в магазинах самообслуживания на улице Октябрьской и проспекте 50-летия Октября рассчитался за товар чужой банковской картой. Хозяйка кредитки потеряла ее, когда возвращалась из торговой точки домой. Подойдя к подъезду, она заметила на телефоне смс-уведомления о списании с карты денег за покупки и заблокировала ее.

Всего злоумышленнику удалось похитить около 2,5 тысяч рублей.Разыскиваемый был одет в черную кожаную куртку, темные брюки, шапку серую с белым рисунком, помпоном и надписью «RUSSIA», черную кофту на замке, светлые варежки. На лице защитная маска черного цвета.При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (9021) 606-949 или 102 (112).