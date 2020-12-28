28.12.2020
В Бурятии произошел крупный пожар в аэропорту

В Бурятии произошел крупный пожар в аэропорту

Полностью сгорели гараж, котельная и два автомобиля

Сегодня ночью в поселке Таксимо на территории аэропорта произошел пожар в котельной, пристроенной к гаражному боксу. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны полностью гаражный бокс и котельная были охвачены огнем. Огнеборцы успели выкатить из гаража два автомобиля УАЗ и один КАМАЗ, однако еще две машины спасти не удалось.


Пожар тушили более полутора часов. Из-за позднего обнаружения возгорание спасти здание гаражного бокса с пристроенной котельной не удалось – они были полностью уничтожены.

Причина пожара сейчас устанавливается, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС. Как уточнили в агентстве, пожар на работу аэропорта не повлиял.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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