В Бурятии произошел крупный пожар в аэропорту

Полностью сгорели гараж, котельная и два автомобиля





Сегодня ночью в поселке Таксимо на территории аэропорта произошел пожар в котельной, пристроенной к гаражному боксу. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны полностью гаражный бокс и котельная были охвачены огнем. Огнеборцы успели выкатить из гаража два автомобиля УАЗ и один КАМАЗ, однако еще две машины спасти не удалось.





Пожар тушили более полутора часов. Из-за позднего обнаружения возгорание спасти здание гаражного бокса с пристроенной котельной не удалось – они были полностью уничтожены.Причина пожара сейчас устанавливается, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС. Как уточнили в агентстве, пожар на работу аэропорта не повлиял.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС