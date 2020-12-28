Пьянка с незнакомцами закончилась для улан-удэнца побоями и потерей телефона

В ходе попойки произошел конфликт, переросший в драку





Ночью в Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение о грабеже. Мужчина во время распития спиртного нанес побои и открыто похитил телефон у потерпевшего.

Группа задержания прибыла на место преступления. В ходе отработки прилегающей территории возле соседнего подъезда правоохранители заметили мужчину, который при виде автопатруля вытащил из-за пазухи какой то предмет и выкинул его в сугроб.Росгвардейцы задержали подозрительного мужчину, в котором потерпевший опознал нападавшего. В сугробе нашелся и выкинутый им телефон.Как выяснилось, компания мужчин познакомилась на площади Советов и принялась распивать спиртное в квартире потерпевшего. Во время застолья произошел конфликт, переросший в драку. В ее ходе один из гостей нанес побои хозяину и открыто похитил его дорогостоящий телефон.34-летнего задержанного доставили в полицию. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Росгвардии.Фото: Росгвардия Бурятии