На Баира Жамбалова надели электронный браслет

Следком раскрыл подробности ограничений, наложенных на бывшего вице-спикера





Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, громкое уголовное дело в отношении бывшего зампреда Хурала Баира Жамбалова передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В Следкоме также рассказали об ограничениях, наложенных на обвиняемого после освобождения его из-под домашнего ареста

«Согласно решению суда, на данный момент обвиняемому запрещено посещать общественные и увеселительные заведения, общаться с участниками уголовного процесса, управлять транспортными средствами, использовать средства связи и информационно-телекоммуникационных сетей, а также отправлять и получать почтово-телеграфные отправления. Соблюдение депутатом наложенных запретов, его передвижение и общение контролируется сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции, в том числе, при помощи специального устройства-браслета», сообщили в следственном ведомстве.Напомним, Баир Жамбалов обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).По данным следствия, вечером 5 января 2020 года зампред Хурала на своем автомобиле «Тойота Лэнд Крузер Прадо», возвращаясь с рыбалки, на трассе возле села Батурино, двигаясь со скоростью не менее 104 км/час, сбил 17-летнюю Галину Бурчевскую. После ДТП он скрылся, не оказав потерпевшей помощь. Сбитая девушка спустя непродолжительное время скончалась в больнице от полученных повреждений.Через несколько часов после ДТП в правоохранительные органы явился приятель депутата, бизнесмен Галуст Пилосян, и попытался взять вину на себя, заявив, что это он управлял автомобилем и сбил пешехода. Якобы, перед отъездом он поменялись с Баиром Жамбаловым машинами, и депутат ехал отдельно на другом автомобиле. Однако в ходе следствия эта версия была опровергнута, а фигурантом дела стал вице-спикер Хурала.Отметим, сам Баир Жамбалов свою вину не признает. Как уже сообщал «Номер один», после ДТП его сначала изгнали с должности руководителя «единороссов» Бурятии, а в начале мая решением сессии лишили и поста вице-спикера республиканского парламента. Жамбалов пытался оспорить свое увольнение в суде, но безрезультатно.Фото: «Номер один»