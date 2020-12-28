В Бурятии мошенники выманили у пенсионерки 800 тысяч рублей

Злоумышленникам не составило труда обмануть 80-летнюю женщину





Вечером 21 декабря в полицию Улан-Удэ поступило сообщение от 80-летней горожанки о том, что неизвестный обманом похитил у нее 800 тысяч рублей. Пенсионерка пояснила, что вечером 17 декабря ей поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что мошенники пытаются похитить с ее счета деньги. Для того, чтобы обезопасить свои сбережения, ей необходимо снять все деньги со своего счета и положить их на защищенную ячейку, которую создали специально для нее. При этом мнимый правоохранитель категорически запретил сообщать о происходящем родственникам и знакомым под предлогом того, что это может помешать поимке мошенников, и пригрозил уголовной ответственностью за распространение информации.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщили в МВД Бурятии.











Позже женщине перезвонил «сотрудник безопасности банка», который проинструктировал ее, как можно перевести свои средства на специальный счет и продиктовал банковские реквизиты. После того, как женщина в несколько этапов перевела все свои сбережения злоумышленникам, мнимый сотрудник банка перестал выходить на связь.Всего за 11 месяцев 2020 года в Улан-Удэ зарегистрировано 783 мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Для сравнения, годом ранее за этот же период было совершено 410 таких преступлений.Фото и видео: МВД Бурятии