В Улан-Удэ беглый подозреваемый выдал себя одеждой

В разгар морозов мужчина разгуливал по улице в легкой куртке и кроссовках





В Улан-Удэ на улице Жердева сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии заметили подозрительного гражданина. Он был одет не по сезону – в легкую куртку и кроссовки. При установлении личности мужчина сказал, что приехал из Тюмени и назвался чужим именем.

В ходе проверки документов выяснилось, что у мужчины при себе был чужой паспорт. 29-летнего гражданина доставили в полицию. Оказалось, что он находится в оперативном розыске в Ульяновской области по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Задержанного передадут инициаторам розыска, сообщили в пресс-службе Росгвардии.Фото: Росгвардия Бурятии