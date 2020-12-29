В Бурятии у Росрыболовства прогорела труба

Пожар едва не уничтожил котельную федерального ведомства





Утром 29 декабря в поселке Усть-Баргузин произошел пожар в котельной, расположенной на территории территориального управления федерального агентства по рыболовству.

Прибывшие на место происшествия огнеборцы ликвидировали открытое горение за полчаса.«В результате пожара огнем повреждена сэндвич-труба и потолочная разделка в котельной. Уничтожения котельной и распространение огня на пристроенный к ней гараж огнеборцы не допустили», сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Предположительной причиной возгорания стал прогар трубы дымохода.Фото: pixabay.com