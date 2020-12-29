В Бурятии братоубийце не понравился приговор

Зарезавший двоюродного брата сельчанин получил более 9 лет «строгача»





Осужденный за убийство житель Бурятии пытался обжаловать приговор, посчитав его слишком суровым. Зарезавший двоюродного брата мужчина получил 9 лет 3 месяца колонии строгого режима.

Трагедия случилась 5 июня в селе Унгуркуй, что в 70 километрах от Кяхты, в доме у 45-летнего местного жителя. За столом у хозяина дома собралась компания, среди гостей был и его двоюродный брат. 37-летний родственник, опьянев, начал оскорблять старшего брата разными обидными словами. Тот долго терпел, а когда собутыльники разошлись, ударил брата ножом в грудь.Раненого мужчину с ножом в теле удалось быстро довезти до райбольницы. Казалось, что его еще можно спасти, он был в сознании. Но медики оказались бессильны – ножом было повреждено сердце, через несколько часов мужчина скончался.Сельчанин вину в убийстве брата признал и рассказал следователям об обстоятельствах расправы. Его отпустили под подписку о невыезде. Известно, что мужчина жил один, держал свое подсобное хозяйство. Он разведен, не судим, характеризуется положительно.Суд первой инстанции признал мужчину виновным и приговорил к 9 годам 3 месяцам колонии строгого режима. Осужденный и его адвокат не согласились с приговором, посчитав его слишком суровым, и обжаловали его. Однако, результата это не принесло.«Рассмотрев доводы жалоб, суд апелляционной инстанции признал их несостоятельными, а назначенное наказание справедливым», - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.Фото: «Номер один»