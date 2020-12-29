В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,9

Эпицентр землетрясения находился в 30 км от поселка Северомуйск.

По информации ЕДДС Муйского района, ощущались слабые толчки. Подземные толчки магнитудой 4,9 произошли во вторник утром в 30 км от поселка Северомуйск на северо-востоке Республики Бурятия, сообщает ГУ МЧС России по региону.



"Сегодня в 08:31 (03:31 мск) в Муйском районе зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,9. Эпицентр находился в 30 км юго-восточнее от н. п. Северомуйск. По сообщению ЕДДС Муйского района, ощущались слабые толчки", - говорится в сообщении.



По данным МЧС, жертв и разрушений нет, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.



10 декабря в Байкальском регионе произошло землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр находился на озере Байкал в Кабанском районе. Подземные толчки ощутили жители семи районов республики, а также в соседней Иркутской области. В результате природного явления трещины обнаружены в зданиях 18 школ, нескольких детсадов, учреждений культуры и спорта в Иркутске. Специалисты Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН назвали это землетрясение самым сильным для середины Байкала с 1999 года.

Фото Номер один