В Улан-Удэ побили зоозащитников

Они пытались проверить условия содержания животных в приюте





Зоозащитники приехали в приют для бездомных животных, чтобы проверить условия содержания собак, а взамен получили грубый отпор. Несмотря на удостоверения общественных инспекторов, женщин грубо вытолкнули и разбили мобильный телефон.

- Мы, общественные инспекторы, приехали туда, чтобы проверить содержание животных сотрудниками ООО «Жада». Они начали работать по отлову по контракту в Иволгинском районе, а также в Заиграевском. Только по одному контракту сумма составляет порядка 1,5 млн рублей. По Иволге они уже полтора месяца работают. Но нас на территорию не пропустили, вели себя грубо и даже подняли руку на девушку, сломав ей телефон, - уверяет зоозащитница Елена Мордвина.Внимание зоозащитников к компании «Жада» не случайно. По словам Елены Мордвиной, к этой компании у общественных инспекторов масса вопросов.- Случаи рукоприкладства со стороны сотрудников компании уже были. Есть даже видео, на котором запечатлено, как девушку ударили по лицу, пока она сидела за рулем автомобиля. Потом отобрали ключи от автомобиля. Тогда мы приезжали из-за того, что появилась информация о том, что щенков собираются сжечь в печи, но нас не пропустили. В этот раз после потасовки, после того как нас выгнали, мы также увидели дым и почувствовали запах паленой шерсти, - говорит зоозащитница.Пострадавшие обратились в полицию.- В ОМВД России по Иволгинскому району поступило сообщение от 47-летней улан-удэнки о том, что мужчина нанес побои ее знакомой и повредил сотовый телефон. Через несколько минут в полицию поступило сообщение от 36-летнего жителя Иволгинского района о том, что на его территорию пытаются пройти две незнакомых женщины с целью проверить содержание находящихся там собак. Мужчина пояснил, что его организация занимается иными видами коммерческой деятельности и отношения к отлову бродячих животных не имеет. Пострадавшей женщине выдано направление на СМЭ для определения степени тяжести причиненного вреда. Сотовый телефон будет направлен на товароведческую экспертизу для определения стоимости причиненного ущерба, - прокомментировали происшествие в пресс-службе МВД Бурятии.Однако зоозащитники по-прежнему уверены, что их не пропустили не просто так.- Если нечего скрывать, то почему тогда такая реакция? Почему нас просто нельзя было пропустить внутрь? – недоумевают зоозащитники.Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по этому делу.Ольга Лазарева, «Номер один»Фото: «Номер один»