Глупые и смешные преступления 2020

В минувшем году не обошлось без нелепых, а порой и анекдотичных правонарушений



Складывается впечатление, что граждане, попирающие закон, как-то необдуманно идут на дело. Они делают все, чтобы их поскорее вычислили и задержали.



Недавно в полицию Улан-Удэ позвонила руководитель одного из ссузов и сообщила о краже. С ее слов, накануне вечером неизвестные украли с территории учебного заведения искусственную елку стоимостью более 6 тыс. рублей.



Полицейские изъяли запись с камеры видеонаблюдения и при просмотре увидели, что один из похитителей был одет в тапочки и спортивную футболку. Самое интересное, что сзади на футболке имелась запись с фамилией.



Подозреваемого быстро вычислили и задержали. Им оказался 21-летний парень, ранее судимый за угон и наркопреступление.



Как выяснилось, двое приятелей выпивали дома у друга. Когда спиртное закончилось, гости отправились за новой порцией алкоголя. В пьяном угаре один из молодых людей надел футболку хозяина дома, на которой была нанесена его фамилия – в прошлом он был игроком спортивной команды.



По дороге парни увидели елку и решили ее украсть. Вернувшись к другу, они подарили ему новогодний атрибут и продолжили распивать спиртное. По словам молодых людей, елку они похитили «для настроения». Елку полицейские вернули, а на парней возбудили уголовное дело.



Иногда бывает, что преступники оставляют на месте происшествия чуть ли не свои паспорта. Так произошло и с жителем Кабанского района, при угоне автомобиля потерявшим свой сотовый телефон.



Однажды ночью в полицию позвонила женщина и рассказала, что неизвестный только что попытался угнать ее иномарку, стоящую в ограде дома, но во двор вышел ее отец и спугнул угонщика.



По адресу прибыли полицейские и при осмотре места происшествия нашли чужой сотовый телефон. Оказалось, гаджет потерял угонщик – 17-летний сельчанин. Его тут же задержали.



Как выяснилось, ночью пьяный парень увидел во дворе дома через приоткрытую калитку иномарку. Двери автомобиля были заперты. Тогда молодой человек предположил, что ключи могут находиться в жилище, и, поскольку дверь в дом была не закрыта, зашел в него.



На кухне он увидел сумку, а в ней ключи от автомобиля и документы. Забрав вещи, парень завел машину и попытался выехать со двора. Однако ему помешал проснувшийся хозяин дома. Испугавшись, молодой человек убежал, прихватив с собой сумку, но в спешке выронил свой сотовый телефон.



Случается, что, попадая под подозрение по одному уголовному делу, задержанные становятся фигурантами более серьезного разбирательства. Так, однажды в одном из продуктовых центров поселка Восточный сработала кнопка тревожной сигнализации. На сигнал прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии РБ.



На выходе из магазина правоохранители задержали двух 18-летних студентов, которые подозревались в краже. Во время разбирательства выяснилось, что юноши стащили палку колбасы. При досмотре личных вещей у задержанных из рюкзака и сумки сотрудники изъяли два пакета с коноплей, общая масса которой составила один килограмм.



Курьезный случай в стиле «вор украл у вора» произошел минувшим летом с друзьями детства. В один из дней в гости к закадычному другу и его жене пришел молодой человек. После совместного распития спиртного гость уснул, а приятель снял с его руки золотое кольцо стоимостью 5 тыс. рублей и в тот же день сбыл за бесценок.



Обнаружив пропажу, обманутый друг потребовал вернуть кольцо, но товарищ игнорировал его просьбы. Тогда пострадавший вновь пришел домой к приятелю и, не добившись возвращения ювелирного изделия, выхватил сотовый телефон у его жены и убежал. Полицейским пояснил, что таким образом компенсировал причиненный ущерб от кражи кольца. В итоге по 23-летним друзьям детства, ранее судимым за кражи, возбуждены уголовные дела: одному из приятелей инкриминирована «кража», а второму - «грабеж».