Трагедии, которые взволновали жителей Бурятии в 2020 году

Бесследно исчезали люди, гибли дети, вскрывались неизвестные подробности преступлений прошлых лет



Расследование громкого дела об убийстве в 2002 году двух девушек из Селенгинска продолжается. Сейчас в смерти девушек обвиняется один из задержанных экс-полицейских - бывший сотрудник Кабанского отдела полиции Дмитрий Истомин. Он остается под стражей. Второй экс-полицейский, пенсионер МВД Евгений Инкин сейчас находится под подпиской о невыезде, свою вину он категорически не признает.



Весь 2020 год жители Бурятии следили за расследованием резонансного уголовного дела о двойном убийстве, совершенном еще в 2002 году. Тогда в местности Клюквенная падь Кабанского района милиционеры обнаружили мертвыми двух девушек 17 и 18 лет. Долгие годы преступление оставалось нераскрытым, однако в декабре 2019 года Следственный комитет Бурятии сообщил, что в деле произошел прорыв. По подозрению в убийстве были задержаны двое: Дмитрий Истомин, работавший в 2002 году водителем вневедомственной охраны, и Евгений Инкин, в те годы оперативный сотрудник Селенгинского отделения милиции. Их взяли под стражу.



20 апреля 2020 года Евгений Инкин был освобожден из-под стражи в связи с прекращением в отношении его дела по обвинению в двойном убийстве. В мае глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял это дело под личный контроль. Московские следователи отменили постановление бурятских следователей о прекращении в отношении него уголовного преследования, обосновав тем, что в отношении экс-полицейского необходимо провести более объективную проверку. Исходя из того, что тяжесть совершенных деяний у обвиняемого снова увеличилась, Басманный суд Москвы арестовал Евгения Инкина. Однако Мосгорсуд, рассмотрев его апелляционную жалобу, не нашел оснований для ареста и освободил обвиняемого. Сейчас Евгений Инкин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, он подозревается в похищении и покушении на убийство главной свидетельницы двойного убийства.



Дмитрий Истомин уже год как под стражей, он находится в следственном изоляторе в Москве. Недавно ему вновь продлили срок задержания под стражей еще на три месяца - до 17 марта 2021 года. Соответственно, продлен и срок следствия по этому делу.



К этому громкому делу народная молва, а затем и СМИ, приписали имя полковника милиции Владимира Казадаева. Однако Следственный комитет официально опроверг сведения о его причастности к двойному убийству в Клюквенной пади.



Как движется расследование этого уголовного дела, московские следователи пока не торопятся рассказывать. Надеемся, что в наступающем, 2021 году истинные виновные в убийстве девочек будут изобличены.



Ушла и не вернулась



Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 24-летней жительницы Улан-Удэ Валерии Ванкеевой.



Напомним, девушка пропала 5 октября. В тот день она была на дне рождения у подруги в кафе «Дадонг» на Бабушкина. Через некоторое время девушка отправилась пешком домой в сторону «Саян», однако в квартиру подниматься не стала и почему-то вызвала такси до кафе «Сплетни».



Затем, судя по восстановленной хронологии того дня, Валерия доехала до улицы Бабушкина, вышла из автомобиля и отправилась в сторону Дворца пионеров. По словам таксиста, девушка была чем-то расстроена и плакала. В этот вечер она не вернулась домой и перестала отвечать на звонки.



Наряду с работой полиции и Следственного комитета, в поиске Валерии принимали участие Улан-удэнские спасатели и сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, отрабатывавшие версию о том, что девушка могла утонуть. Они провели мониторинг береговой линии на Селенге, искали от Селенгинского моста до села Татаурово. Поисковые работы тщательно проводились на отмелях и косах, на переправах (в Татаурово и Ильинской), где обычно находят тела утонувших, однако все безрезультатно. С установлением льда на реках спасатели прекратили поиски, но расследование и розыск девушки продолжаются.



Гибли дети



Прошедший год показал, насколько невнимательно относятся родители к жизни своих детей. Начало лета ознаменовалось в Бурятии шквалом детских смертей на воде. В купальный сезон в республике на воде утонули восемь детей.



В августе от электрического тока умерли трое детей. 5 августа в Петропавловке от удара током скончался пятилетний ребенок. В тот день мальчик играл с собакой в одной из хозяйственных построек. Здесь лежало и висело множество проводов, которыми родители ребенка самостоятельно подцеплялись к электроопорам. Ребенок, обливая собаку из шланга водой, случайно задел эти провода и получил электротравму.



По итогам следствия и суда мать ребенка была признана виновной по статье «Причинение смерти по неосторожности» и получила год условно.



Через три дня еще один пятилетний ребенок погиб от удара током. Трагедия произошла в поселке Новоселенгинск. Днем, играя во дворе дома, мальчик увидел висящие на заборе электропровода и дотронулся до них, в результате чего получил удар током. Ребенка доставили в больницу, однако медики лишь констатировали смерть малыша.



Еще один трагический случай произошел летом с 15-летним подростком. Мальчик приехал в улус Далахай в гости к бабушке, вместе с которой в один из дней начал красить наружные стены дома. Подросток поднялся по металлической лестнице наверх и не заметил, как во время работ соприкоснулся с проводкой, изоляция на которых была нарушена. От удара током мальчик упал вниз и скончался.



С начала года в Бурятии в каждой шестой автоаварии пострадал несовершеннолетний. По данным республиканского МВД, в результате 133 ДТП с участием детей были ранены 144 ребенка, семь несовершеннолетних в возрасте до 16 лет погибли.