Женщина и девушка погибли на пожаре в Бурятии

Возгорание в доме произошло из-за короткого замыкания





Сегодня, 30 декабря, в улусе Ташир Селенгинского района произошел пожар в жилом доме. Из-за значительного удаления от ближайшей пожарной части первыми на место происшествия прибыли добровольные пожарные.

К этому моменту горела крыша дома, огонь распространялся на его конструкции. До прибытия огнеборцев добровольные пожарные и местные жители сдерживали пламя. Вместе с прибывшими пожарными распространение огня на близлежащие дома и постройки было остановлено. В результате пожара произошло обрушение кровли, выгорел пристрой.





При разборе места пожара огнеборцы обнаружили тела 57-летней женщины и 18-летней девушки.







Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, причина пожара сейчас устанавливается. Предположительно, ею могло стать короткое замыкание электропроводки.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС