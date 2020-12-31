31.12.2020
Два человека пострадали на пожаре в Бурятии

Два человека пострадали на пожаре в Бурятии

Горел жилой дом в селе Эрхирик

Вечером 30 декабря в селе Эрхирик Заиграевского района произошел пожар в жилом доме. На момент возгорания в нем находились два человека, которых успели спасти прибывшие на помощь родственники. Пострадавших госпитализировали с ожогами и признаками отравления продуктами горения.

На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось около получаса. В результате пожара выгорела комната и потолочное перекрытие в кухне. Уничтожения дома огнеборцы не допустили.

Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Напоминаем, что утром этого же дня при пожаре в жилом доме в улусе Ташир Селенгинского района погибли 53-летняя женщина и 18-летняя девушка.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

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