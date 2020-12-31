Два человека пострадали на пожаре в Бурятии

Горел жилой дом в селе Эрхирик





Вечером 30 декабря в селе Эрхирик Заиграевского района произошел пожар в жилом доме. На момент возгорания в нем находились два человека, которых успели спасти прибывшие на помощь родственники. Пострадавших госпитализировали с ожогами и признаками отравления продуктами горения.