Последний день ушедшего года запомнится улан-удэнцам массовым отключением света

31 декабря на электросетях города произошло 6 аварий





31 декабря в Улан-Удэ произошло несколько аварий на электросетях, которые затронули все три района города. Причем, проблемы с электричеством начались уже под вечер, в разгар подготовки к встрече Нового года.

Так, в Советском районе около 7 часов вечера из-за высокой нагрузки аварийно отключилась электроэнергия у потребителей СНТ «Сибиряк». На устранение аварии потребовалось более трех часов.В Октябрьском районе зафиксированы два таких происшествия. Там из-за высокой нагрузки без света остались жители 106 микрорайона (проезд Академический, ул. Золотые пески). Элекстроснабжение потребителей восстановили спустя три часа. Полтора часа просидели без света жители мкр. Забайкальский. Там электричества не было с 20:47 до 22:37 часов.Больше всего аварий произошло в Железнодорожном районе. Без света оставались жители ул. Чертенкова, Гагарина, Пушкина, Рылеева, пр. 50-лет Октября, ул. Революции, 1905 г., ул. Комсомольская, частный сектор в поселке Матросова, а также СНТ «Багульник». Время отключения составляло от получаса до более чем трех часов.Аварии вызвали массовое возмущение горожан. «Четыре часа до нового года. Где свет? Ни недели нет без аварии. Три дня подряд по хрен знает сколько часов. Ужин на костре. Ещё и Новый год при свечах», высказывались в соцсетях разозленные улан-удэнцы.Фото: «Номер один»