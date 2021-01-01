В Бурятии в первый день нового года на пожаре погиб 19-летний парень

Его тело обнаружили в сгоревшей квартире





Сегодня утром на телефон пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в двухквартирном жилом доме в поселке Наушки. Около получаса понадобилось огнеборцам, чтобы полностью ликвидировать пожар. В результате одна из квартир полностью выгорела. В сгоревшем помещении огнеборцы обнаружили тело 19-летнего парня. Причина пожара и виновное лицо устанавливаются.

Еще один пожар произошел днем в Гусиноозерске. Там горела квартира на 2-м этаже пятиэтажного жилого дома. Пожарные эвакуировали из здания 10 жильцов. Площадь возгорания составила 12 кв.м., травмы получила хозяйка квартиры. В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются дознавателями, сообщили в МЧС Бурятии.Фото: «Номер один»