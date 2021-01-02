В Бурятии в ДТП на трассе пострадали семь человек, один погиб

Авария произошла в Селенгинском районе
1 января около 10 вечера спасателям поступило сообщение о том, что на 62 км федеральной автомобильной дороги А-340, в районе населенного пункта Средний Убукун Селенгинского района произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.
Сотрудники пожарно-спасательной части №40 совместно со спасателями Бурятской республиканской поисково-спасательной службы деблокировали пассажиров.
По оперативным данным, в результате ДТП пострадало 7 человек из них 1 погиб, все доставлены Гусиноозерскую ЦРБ.
Фото: ГУ МЧС России по Бурятии
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