В Бурятии в ДТП на трассе пострадали семь человек, один погиб

Авария произошла в Селенгинском районе

1 января около 10 вечера спасателям поступило сообщение о том, что на 62 км федеральной автомобильной дороги А-340, в районе населенного пункта Средний Убукун Селенгинского района произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.Сотрудники пожарно-спасательной части №40 совместно со спасателями Бурятской республиканской поисково-спасательной службы деблокировали пассажиров.По оперативным данным, в результате ДТП пострадало 7 человек из них 1 погиб, все доставлены Гусиноозерскую ЦРБ.Фото: ГУ МЧС России по Бурятии