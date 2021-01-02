В поселке Наушки Бурятии, где накануне произошел трагический пожар, провели рейд

Жителям вручались памятки с правилами пожарной безопасности и номерами, по которым можно вызвать пожарных



2 января в поселке Наушки Кяхтинского района, где 1 января при пожаре погиб молодой человек, прошел совместный рейд по пожарной безопасности.



"До наушкинцев довели информацию о трагическом пожаре, рассказали о правилах пожарной безопасности и напомнили о важности их соблюдения в период празднования новогодних и рождественских праздников. Также жителям вручались памятки с правилами пожарной безопасности и номерами, по которым можно вызвать пожарных "101" и "112", - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



Всего участники рейда посетили 58 домов и распространили 127 памяток.







Фото: пресс-служба РА ГО и ЧС

2 января в поселке Наушки Кяхтинского района, где 1 января при пожаре погиб молодой человек, прошел совместный рейд по пожарной безопасности."До наушкинцев довели информацию о трагическом пожаре, рассказали о правилах пожарной безопасности и напомнили о важности их соблюдения в период празднования новогодних и рождественских праздников. Также жителям вручались памятки с правилами пожарной безопасности и номерами, по которым можно вызвать пожарных "101" и "112", - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.Всего участники рейда посетили 58 домов и распространили 127 памяток. Напомним , утром 1 января на телефон пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в двухквартирном жилом доме в поселке Наушки. Около получаса понадобилось огнеборцам, чтобы полностью ликвидировать пожар. В результате одна из квартир полностью выгорела. В сгоревшем помещении огнеборцы обнаружили тело 19-летнего парня. Причина пожара и виновное лицо устанавливаются.Фото: пресс-служба РА ГО и ЧС