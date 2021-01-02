В Бурятии спасатели помогли мужчине с эпилепсией

Он находился в зимовье, когда случился приступ



31 декабря спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в местность Верблюжий Хребет Бичурского района. У мужчины 1972 года рождения, который находился в зимовье вместе с двумя друзьями, случился приступ эпилепсии.



"Спасатели оперативно выехали на вызов и передали мужчину медикам. Сейчас он находится под наблюдением врачей", - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



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