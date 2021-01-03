В Бурятии за праздники произошло 57 ДТП

В авариях погиб один человек, девять получили травмы



В период с 31 декабря по 2 января года сотрудники ГИБДД выявили 1030 нарушений Правил дорожного движения. В том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 64 водителя, управлявших автомобилем в состоянии опьянения, 12 человек отказались от прохождения процедуры освидетельствования.



Еще 11 водителей сотрудники ГИБДД задержали по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, то есть за повторное управление машиной в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения освидетельствования.



С начала года на дорогах Бурятии произошло 57 дорожно-транспортных происшествий с механическими повреждениями, в том числе 3 ДТП с пострадавшими, в результате которых один человек погиб и 9 получили травмы различной степени тяжести.



Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения является грубейшим нарушением ПДД, которое может привести к тяжким последствиям. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит уголовная ответственность.



Информацию о водителях, управляющих автомобилем в нетрезвом состоянии, либо будучи лишенными права управления, можно сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефону: 292902, 292999.



Фото



В период с 31 декабря по 2 января года сотрудники ГИБДД выявили 1030 нарушений Правил дорожного движения. В том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 64 водителя, управлявших автомобилем в состоянии опьянения, 12 человек отказались от прохождения процедуры освидетельствования.Еще 11 водителей сотрудники ГИБДД задержали по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, то есть за повторное управление машиной в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения освидетельствования.С начала года на дорогах Бурятии произошло 57 дорожно-транспортных происшествий с механическими повреждениями, в том числе 3 ДТП с пострадавшими, в результате которых один человек погиб и 9 получили травмы различной степени тяжести.Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения является грубейшим нарушением ПДД, которое может привести к тяжким последствиям. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит уголовная ответственность.Информацию о водителях, управляющих автомобилем в нетрезвом состоянии, либо будучи лишенными права управления, можно сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефону: 292902, 292999.Фото https://gazeta-n1.ru/stock/