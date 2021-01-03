В Бурятии на пожаре спасены дети

Пожарные успели вывести мать и четырех ее малышей из задымленного дома



Вечером 2 января на пульт пожарной охраны поступило сообщение о задымлении на 2 этаже двухэтажного многоквартирного дома в селе Тарбагатай Тарбагатайского района.



На ликвидацию пожара прибыли 2 отделения пожарной части 43 3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ и старший дознаватель ОНДПР по Иволгинскому и Тарбагатайскому районов Михаил Кушнарев. Пока руководитель тушения пожара Тихонов Виктор проводил разведку пожара, Михаил Кушнарев стал оповещать жильцов о пожаре в доме.



В квартире на первом этаже находилась многодетная семья. Сотрудник помог матери и четверым ее детям собраться и безопасно эвакуировал их из задымлённого подъезда.



В это время пожарные оперативно ликвидировали очаг возгорания в квартире, не дав огню распространиться на основные конструкции и не допустив уничтожения жилого дома.



В результате пожара выгорела кухня на площади 12 кв.м. Причиной пожара вероятнее всего послужила неисправность печной трубы между первым и вторым этажом.



Республиканское агентство ГО и ЧС напоминает, что при обнаружении пожара нужно незамедлительно сообщить об этом по телефону «101».



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС