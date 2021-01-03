В Улан-Удэ из управления инкассации похищена крупная сумма денег

Предположительно, сумма может исчисляться миллионами
В ночь на 2 января в Бурятском республиканском управлении инкассации произошла кража. По некоторым данным, похищена сумма в несколько миллионов рублей. Факт хищения подтвердили в республиканском МВД.
- Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по п. 4 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная в особо крупном размере), - сообщили в ведомстве.
Сумма похищенного из «Росинкас» пока устанавливается.
Фото https://gazeta-n1.ru/stock/
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