В Бурятии ГИБДД устроила охоту на пьяных водителей

Дополнительные экипажи ДПС выставлены в местах массового притяжения



В праздничные выходные Госавтоинспекция усилила контроль за дорожным движением. С целью выявления лиц, находящихся за рулем в состоянии опьянения, будут организованы массовые проверки водителей, сообщается на официальном сайте МВД по Бурятии.



В целях профилактики ДТП и предупреждения нарушений ПДД на дорогах выставлены дополнительные экипажи ДПС. Особое внимание уделено местам массового притяжения населения – торговым и развлекательным центрам, ледовым площадям и городкам.



Госавтоинспекция напоминает о мерах административной и уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения:



1. Управление автомобилем водителем, находящимся в состоянии опьянения, а также передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет;



2. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, влечет арест на срок от 10 до 15 суток или наложение административного штрафа в размере 30 000 рублей;



3. Повторное нарушение - влечет уголовную ответственность по ст 264.1 УК РФ.



Госавтоинспекция Республики Бурятия призывает граждан строго соблюдать требования ПДД, проявить сознательность и уважение друг к другу. Если Вы стали очевидцем управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения – сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 29-29-99, 29-29-02.



Фото: 03.мвд.рф

