В Бурятии в горах заблудились туристы

Им чудом удалось выжить при страшном морозе



Вчера вечером, работники поисково-спасательного отряда (ПСО) №2 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС) Тункинского района вышли на поиски 2-х туристов.



За два дня до этого, четверо туристов из Ангарска вышли в горы Аршана и разделились. Те, кто пошел на пик «Трехглавая», вернулись обратно в обговоренное со всеми время и обнаружили, что их друзей нет на месте. Немного подождав, мужчины поняли, что нужно вызывать спасателей.

Их друзья - пострадавшие, были обнаружены на пике «Братчанка». Они провели на там 2 ночи при температуре в районе -30 градусов. ПСО-2 нашли зимовье и оказали пострадавшим первую медпомощь.



Сегодня, в районе 8 часов утра, к ПСО-2 присоединились спасатели БРПСС, которые прибыли из Улан-Удэ. По словам начальника БРПСС Павла Шубина, у одного из мужчин сильно обморожено лицо и конечности. Один из туристов может передвигаться самостоятельно. Сейчас спасателями решается вопрос о транспортировке пострадавших.



Фото: Pixabay.com

