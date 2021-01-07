Спасатели рассказали о состоянии туристов, которые провели в лесу двое суток

У одного из них сильно обморожены ноги и лицо



Напомним, вечером 5 января работники поисково-спасательного отряда (ПСО) №2 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС) Тункинского района вышли на поиски двух туристов. Пострадавшие были обнаружены на пике «Братчанка». Они



Сегодня стало известно, что спасателями успешно проведена транспортировка пострадавшего. В 18:30 его передали медикам Аршана.



"Изначально 51-летний мужчина с обморожениями мог передвигаться самостоятельно, но вскоре спасатели начали его нести. Сейчас пострадавший находится в ЦРБ Кырена в Тункинском районе. Второй, 45-летний мужчина, находится в удовлетворительном состоянии", - сообщил Павел Шубин.



Республиканское агентство ГО и ЧС напоминает: регистрируйте свой туристический маршрут.



«Если зарегистрированная тургруппа не выходит на связь в назначенный срок, информацию о маршруте группы передают спасателям, которые выезжают на поиски туристов. Если пропала незарегистрированная тургруппа, то время реагирования может сильно увеличиться, спасатели не будут знать о тургруппе и ее маршурте, - говорит начальник Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Павел Шубин. - Уведомить спасателей о своем походе – значит быть уверенным, что к тебе гарантированно и оперативно прибудут на помощь».



Подать уведомление о выходе группы на турмаршрут и заблаговременно проинформировать спасательные подразделения о маршруте своего передвижения, можно через специальную форму онлайн-заявки на сайте Главного управления МЧС России по Республике Бурятия: https://forms.mchs.ru/service/registration_tourist_groups.

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Напомним, вечером 5 января работники поисково-спасательного отряда (ПСО) №2 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС) Тункинского района вышли на поиски двух туристов. Пострадавшие были обнаружены на пике «Братчанка». Они провели там 2 ночи при температуре в районе -30 градусов. На следующий день, в районе 8 часов утра, к ПСО-2 присоединились спасатели БРПСС, которые прибыли из Улан-Удэ. По словам начальника БРПСС Павла Шубина, у одного из мужчин было сильно обморожено лицо и конечности. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.Сегодня стало известно, что спасателями успешно проведена транспортировка пострадавшего. В 18:30 его передали медикам Аршана."Изначально 51-летний мужчина с обморожениями мог передвигаться самостоятельно, но вскоре спасатели начали его нести. Сейчас пострадавший находится в ЦРБ Кырена в Тункинском районе. Второй, 45-летний мужчина, находится в удовлетворительном состоянии", - сообщил Павел Шубин.Республиканское агентство ГО и ЧС напоминает: регистрируйте свой туристический маршрут.«Если зарегистрированная тургруппа не выходит на связь в назначенный срок, информацию о маршруте группы передают спасателям, которые выезжают на поиски туристов. Если пропала незарегистрированная тургруппа, то время реагирования может сильно увеличиться, спасатели не будут знать о тургруппе и ее маршурте, - говорит начальник Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Павел Шубин. - Уведомить спасателей о своем походе – значит быть уверенным, что к тебе гарантированно и оперативно прибудут на помощь».