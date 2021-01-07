В Бурятии на пожаре погибла женщина

Один из жильцов дома смог выбраться из огня



Сегодня, 7 января, в селе Иволга Иволгинского района произошел пожар в жилом доме. Один из жильцов, обнаружив возгорание, успел покинуть дом. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.



"На момент прибытия пожарных жилое строение горело изнутри полностью. Пожар был ликвидирован совместными усилиями огнеборцев 6-го Иволгинского отряда ГПС РБ и ПСЧ №73 ГУ МЧС России по РБ приблизительно за 20 минут. В ходе тушения пожара возле печи было обнаружено тело женщины 1954 г.р. В результате пожара дом выгорел изнутри по всей площади, произошло обрушение кровли", - сообщили в пресс-службе ведомства.



Причина и обстоятельства трагического пожара устанавливаются.



Напомним, это уже четвертый случай с начала года, когда во время пожара погибает человек. Так, первым в 2021 году во время возгорания



Фото: пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС

Сегодня, 7 января, в селе Иволга Иволгинского района произошел пожар в жилом доме. Один из жильцов, обнаружив возгорание, успел покинуть дом. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС."На момент прибытия пожарных жилое строение горело изнутри полностью. Пожар был ликвидирован совместными усилиями огнеборцев 6-го Иволгинского отряда ГПС РБ и ПСЧ №73 ГУ МЧС России по РБ приблизительно за 20 минут. В ходе тушения пожара возле печи было обнаружено тело женщины 1954 г.р. В результате пожара дом выгорел изнутри по всей площади, произошло обрушение кровли", - сообщили в пресс-службе ведомства.Причина и обстоятельства трагического пожара устанавливаются.Напомним, это уже четвертый случай с начала года, когда во время пожара погибает человек. Так, первым в 2021 году во время возгорания погиб 19-летний парень . Утром 3 января в селе Сосново-Озерское Еравнинского района в результате возгорания в квартире 2-квартирного жилого дома погиб 50-летний мужчина . 5 января в поселке Новокижингинск Кижингинского района произошел пожар в жилом доме. В ходе разбора места пожара на крыльце дома под обрушившимися конструкциями крыши веранды обнаружено тело 68-летнего мужчины Фото: пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС